У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram підтвердив роботу по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Раніше про ракетну атаку повідомляли самі окупанти.

«А ви знали, що у складі Повітряних сил ЗСУ є 204 Севастопольська бригада тактичної авіації? Так ось, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром. А зараз дякую всім, хто приєднався до очищення Криму від російської присутності!», — написав він.

Інших подробиць про вибухи на аеродромі командувач ПС не навів.

Тим часом міноборони РФ оголосило про знищення нібито 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще трьох над Кримом.

Росіяни стверджують, що уламки ракет впали на територію військової частини в районі Любимівки, пошкоджень авіаційної техніки начебто немає.

Нагадаємо, сьогодні у Криму пролунали вибухи в районі міст Севастополь та Саки.