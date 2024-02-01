Япония выделит Украине 390 млн долларов для социальной защиты и восстановления сельского хозяйства

В Государственный бюджет Украины поступило $390 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства. Об этом информирует министерство финансов Украины.



Финансовая помощь Японии состоит из грантовой части средств на сумму $89,8 млн в рамках проекта «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE) и части средств займа в размере $300 млн в рамках проекта «Инвестиции в социальную защиту» (INSPIRE).



«Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за финансовую поддержку Украины. Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.



Напомним, правительство Японии в пятницу, 15 декабря 2023 года, ввело новые ограничительные меры в отношении России за ее войну против Украины.