Японія виділить Україні 390 млн доларів для соціального захисту та відновлення сільського господарства

До Державного бюджету України надійшло $390 млн від Японії у рамках проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства. Про це повідомляє міністерство фінансів України.



Фінансова допомога Японії складається з грантової частини коштів на суму $89,8 млн у рамках проєкту «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE) та частини коштів позики у розмірі $300 млн у рамках проєкту «Інвестиції в соціальний захист» (INSPIRE).



«Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть направлені для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.



Нагадаємо, уряд Японії в п'ятницю, 15 грудня 2023 року, запровадив нові обмежувальні заходи щодо Росії за її війну проти України.