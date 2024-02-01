Партизаны движения АТЕШ провели диверсию на железной дороге в России

Партизанское движение АТЕШ устроило диверсию на железной дороге в Тамбовской области России

Агент партизанского движения АТЕШ 30 января провел диверсию на железной дороге возле населенного пункта Первомайское в Тамбовской области. Об этом сегодня,1 февраля, сообщило движение АТЕШ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги, по которой осуществляется переброска ракет в арсенал Воздушно-космических сил РФ (в/ч 14272).

«На протяжении долгого времени мы разведывали маршруты и график логистики грузовых военных составов противника. Подготовка дала свои плоды. Благодарим агента за работу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что участники сопротивления украинцев и крымских татар АТЕШ разведали корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, где россияне разрабатывают ракеты и ракетные комплексы.