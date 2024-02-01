Партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізниці у Росії

Партизанський рух АТЕШ влаштував диверсію на залізниці у Тамбовській області Росії

Агент партизанського руху АТЕШ 30 січня провів диверсію на залізниці біля населеного пункту Першотравневе у Тамбовській області. Про це сьогодні, 1 лютого, повідомив рух АТЕШ у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що в результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал Повітряно-космічних сил РФ (в/ч 14272).

«Протягом тривалого часу ми розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів противника. Підготовка дала свої плоди. Дякуємо агенту за роботу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники опору українців та кримських татар АТЕШ розвідали корпорацію «Тактичне ракетне озброєння» у Московській області, де росіяни розробляють ракети та ракетні комплекси.