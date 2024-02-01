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Все 27 лидеров стран-членов ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро

01 февраля 2024, 12:44

Все 27 лидеров стран-членов ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро

Сегодня, 1 февраля 2024 года, все 27 лидеров стран-членов ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, передает корреспондент Радио Свобода.

«Все 27 лидеров согласовали дополнительный пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», – сказал Шарль Мишель. 

Напомним, вопрос о выделении 50 миллиардов евро на 4 года в рамках помощи Украине должен быть рассмотрен 1 февраля 2024 года.

Ранее в четверг, 14 декабря 2023 года, Европейский совет решил начать переговоры по вступлению в ЕС Украины.

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