Сьогодні, 1 лютого 2024 року, усі 27 лідерів країн-членів ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».



«Усі 27 лідерів погодили додатковий пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність щодо підтримки України. Ми знаємо, що поставлено на карту», – сказав Шарль Мішель.



Нагадаємо, питання про виділення 50 мільярдів євро на 4 роки в рамках допомоги Україні має бути розглянуте 1 лютого 2024 року.



Раніше у четвер, 14 грудня 2023 року, Європейська рада вирішила розпочати переговори щодо вступу до ЄС України.