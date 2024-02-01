ГУР знищило ракетний катер росіян «Івановець»

ГУР знищило ракетний катер РФ «Івановець». Фото: кадр із відео

У ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили у ГУР.







«Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув», — йдеться у повідомленні.



За даними ГУР, вартість втраченого державою-агресором корабля становить приблизно $60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, за попередньою інформацією, успіху не мала.



Нагадаємо, Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram підтвердив роботу по аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.