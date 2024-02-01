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Армия РФ ударила по Горняку: повреждены жилые дома

01 февраля 2024, 14:23

Армия РФ ударила по Горняку: повреждены жилые дома

Оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала Горняк Донецкой области в четверг, 1 февраля. В результате обстрела есть повреждения. Об этом рассказала пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии «Новостям Донбасса». 

«Сегодня, в 11:00, россияне совершили ракетный обстрел г. Горняк. Повреждены многоквартирные дома и частные домовладения», — отметила она.

По информации Медведевой, по состоянию на 14:00 информация о раненых и погибших не поступала.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.



Напомним, 24 января, около 16:00 войска РФ попали ракетой в частный сектор Горняка.  Среди пострадавших двое 17-летних подростков.

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