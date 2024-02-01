Армія РФ вдарила по Гірнику: пошкоджено житлові будинки

Окупаційна армія РФ вкотре атакувала Гірник Донецької області у четвер, 1 лютого. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Про це розповіла прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі «Новинам Донбасу».



«Сьогодні об 11:00 росіяни здійснили ракетний обстріл м. Гірник. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні домоволодіння», — зазначила вона.



За інформацією Мєдвєдєвої, станом на 14:00 інформація про поранених та загиблих не надходила.



За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.





Нагадаємо, 24 січня близько 16:00 війська РФ потрапили ракетою в приватний сектор Гірника. Серед постраждалих двоє 17-річних підлітків.