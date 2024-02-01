В Мариуполе жителям приходят счета за неоказанные коммунальные услуги — горсовет

В оккупированном в Мариуполе люди часами стоят в очереди на перерасчёт коммунальных услуг. Фото: Мариупольский горсовет

Оккупанты обещали отменить оплату за коммунальные услуги. Но в действительности мариупольцам автоматически присылают квитанции на оплату услуг. В частности, за электроэнергию, которой не было. Сотни людей каждый день стоят в очередях на пересчет. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

В горсовете отмечают, что, по словам мариупольцы, оккупанты активно рассылают квитанции за электроэнергию. При этом счетчики до сих пор не опломбированы, а суммы в квитанциях зашкаливают. Это притом, что во многих домах электроэнергии и отопления вообще нет. А платежки все равно присылают.

Жители города вынуждены ездить по инстанциям для пересчета. Но попасть туда почти невозможно. Каждый день там формируется большая очередь.

«Уже четвертый раз приезжаем первым автобусом на другой конец города для пересчета электроэнергии, но невозможно взять талон — очередь 300 человек, а талонов всего 50 на две недели», — возмущаются мариупольцы.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе российские «агенты по недвижимости» продают разрушенные квартиры за 5 млн российских рублей.