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У Маріуполі мешканцям надходять рахунки за ненадані комунальні послуги — міськрада

01 лютого 2024, 14:59

У Маріуполі мешканцям надходять рахунки за ненадані комунальні послуги — міськрада

В окупованому в Маріуполі люди годинами стоять у черзі на перерахунок комунальних послуг. Фото: Маріупольська міськрада В окупованому в Маріуполі люди годинами стоять у черзі на перерахунок комунальних послуг. Фото: Маріупольська міськрада

Окупанти обіцяли скасувати оплату за комунальні послуги. Але насправді маріупольцям автоматично надсилають квитанції на оплату послуг. Зокрема, за електроенергію, якої не було. Сотні людей щодня стоять у чергах на перерахунок. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

У міськраді зазначають, що, за словами маріупольців, окупанти активно розсилають квитанції за електроенергію. При цьому лічильники досі не опломбовані, а суми у квитанціях зашкалюють. Це при тому, що у багатьох будинках електроенергії та опалення взагалі немає. А платіжки все одно надсилають.

Мешканці міста змушені їздити по інстанціях для перерахунку. Але потрапити туди майже неможливо. Щодня там формується велика черга.

«Вже вчетверте приїжджаємо першим автобусом на інший кінець міста для перерахунку електроенергії, але неможливо взяти талон — черга 300 осіб, а талонів всього 50 на два тижні», — обурюються маріупольці.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі російські «агенти з нерухомості» продають зруйновані квартири за 5 млн російських рублів.

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