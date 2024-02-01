Спасатели подвезли техническую и питьевую воду для жителей трех населенных пунктов Донецкой области

Вода для жителей Донецкой области. Фото: ГСЧС

Спасатели Донецкой области подвезли техническую и питьевую воду для жителей трех населенных пунктов: Мирноград, Константиновка и Торецк. Об этом сообщили спасатели Донецкой области на своей странице в соцсети Facebook.



«В условиях военного положения большая часть населения Донецкой области остается без централизованного водоснабжения, однако спасатели ежедневно помогают жителям области и подвозят техническую и питьевую воду», — отметили в ГСЧС.



Всего за минувшие сутки сотрудники ГСЧС развезли 13,4 м³ технической и 32 м³ питьевой воды.



Напомним, из-за активных боевых действий на территории Донецкой области большое количество жителей остается без централизованного водоснабжения и спасателям приходится подвозить воду в пять населенных пунктов.



Также спасатели разгрузили и развезли 59 тонн гуманитарного груза, включая хлеб, для жителей пяти населенных пунктов Донецкой области.