В Донецкой области  разгрузили и развезли 59 тонн гуманитарки

Доставка гуманитарки для жителей Донецкой области. Фото: ГСЧС

Спасатели разгрузили и развезли 59 тонн гуманитарного груза, включая хлеб, для жителей пяти населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.



«Ежедневно местное население Донецкой области страдает от вражеских обстрелов, а больше всего страдают жители области, оставшиеся без домов и трудоустройства. В свою очередь спасатели Донбасса ежедневно разгружают и развозят гуманитарную помощь для людей, оказавшихся в тяжелом положении», — отмечается в сообщении.



За прошедшие сутки сотрудники ГСЧС по обращению местных органов власти, разгрузили и развезли гуманитарную помощь для жителей таких населенных пунктов: Комар, Украинск, Покровск, Селидово и Желанное.

Доставка гуманитарки для жителей Донецкой области. Фото: ГСЧС

Доставка гуманитарки для жителей Донецкой области. Фото: ГСЧС

Напомним, из-за постоянных обстрелов РФ спасателям пришлось обеспечить водой пять населенных пунктов Донбасса.