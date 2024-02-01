Рятувальники підвезли технічну та питну воду для мешканців трьох населених пунктів Донецької області

Вода для мешканців Донецької області. Фото: ДСНС

Рятувальники Донецької області підвезли технічну та питну воду для мешканців трьох населених пунктів: Мирноград, Костянтинівка та Торецьк. Про це повідомили рятувальники Донецької області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.



«В умовах воєнного стану більша частина населення Донецької області залишається без централізованого водопостачання, проте, рятувальники щоденно допомагають мешканцям області та підвозять технічну й питну воду», — зазначили у ДСНС.



Усього за минулу добу співробітники ДСНС розвезли 13,4 м³ технічної та 32 м³ питної води.



Нагадаємо, через активні бойові дії на території Донецької області велика кількість жителів залишається без централізованого водопостачання і рятувальникам доводиться підвозити воду до п'яти населених пунктів.



Також рятувальники розвантажили та розвезли 59 тонн гуманітарного вантажу, включаючи хліб, для мешканців п'яти населених пунктів Донецької області.