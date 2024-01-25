Из-за постоянных обстрелов РФ спасателям пришлось обеспечить водой пять населенных пунктов Донбасса

Подвоз воды мирным жителям в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Из-за активных боевых действий на территории Донецкой области большое количество жителей остается без централизованного водоснабжения и спасателям приходится подвозить воду в пять населенных пунктов. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Подвоз воды мирным жителям в Донецкой области. Фото: ГСЧС

«Спасатели ежедневно подвозят питьевую и техническую воду. За прошедшие сутки спасатели отвезли воду в населенные пункты Мирноград, Цукурино, Лиман, Торецк и Константиновка», — говорится в сообщении ГСЧС.

Подвоз воды мирным жителям в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Всего за минувшие сутки было развезено 31,4 м³ технической и 16 м³ питьевой воды. Напомним, в крупном микрорайоне Текстильщик, который входит в Кировский район оккупированного Донецка, люди сталкиваются с серьезным дефицитом воды уже два года.