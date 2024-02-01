Донецкая область получила от партнеров из США экскаваторы и погрузчики

Американские партнеры передали Донецкой области более десяти экскаваторов и погрузчиков известной фирмы JCB. Фото: JCB Co.

Одиннадцать единиц коммунальной техники получила сегодня Донецкая область от партнеров из Агентства США по международному развитию (USAID). Это далеко не первый пакет помощи в рамках проекта «Демократическое управление в Восточной Украине», сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что в этот раз Донетчина получила от партнеров два колесных экскаватора, один гусеничный экскаватор, шесть экскаваторов-погрузчиков и два телескопических погрузчика, произведенных известной машиностроительной компанией JCВ.

«Девять единиц техники получила «Вода Донбасса», остальные две поедут в Святогорскую громаду», — сказал Вадим Филашкин.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что «Вода Донбасса» является стратегическим предприятием, и очень важно, чтобы оно могло оперативно реагировать на вызовы военного времени и устранять все повреждения. То же самое касается и Святогорской громады, где постепенно восстанавливается жизнь после оккупации и страшных разрушений, нанесенных оккупантами.

Ранее сообщалось, что 14 ноября прошлого года Донецкая область получила экскаваторы от правительства США.