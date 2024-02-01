Донецька область отримала від партнерів із США екскаватори та навантажувачі

Американські партнери передали Донецькій області понад десять екскаваторів та навантажувачів відомої фірми JCB. Фото: JCB Co.

Одинадцять одиниць комунальної техніки отримала сьогодні Донецька область від партнерів із Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це не перший пакет допомоги у рамках проекту «Демократичне управління у Східній Україні», повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив, що цього разу Донеччина отримала від партнерів два колісні екскаватори, один гусеничний екскаватор, шість екскаваторів-навантажувачів і два телескопічні навантажувачі, вироблені відомою машинобудівною компанією JCВ.

«Дев'ять одиниць техніки отримала «Вода Донбасу», решта поїде до Святогірської громади», — сказав Вадим Філашкін.

Глава Донецької ОВА наголосив, що «Вода Донбасу» є стратегічним підприємством, і дуже важливо, щоб воно могло оперативно реагувати на виклики воєнного часу та усувати усі пошкодження. Те саме стосується і Святогірської громади, де поступово відновлюється життя після окупації та страшних руйнувань, завданих окупантами.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада минулого року Донецька область отримала екскаватори від уряду США.