На оккупированных территориях Украины россияне привлекут военных к «выборам» президента

На временно оккупированных территориях Украины россияне готовятся привлечь своих военных к так называемым президентским выборам, которые состоятся в марте текущего года. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Главной задачей кремля сейчас является попытка «легализовать» свое правление и политику нацизма. Для этого в России играют в «избирательный процесс» который продемонстрирует более 80% поддержки россиянами Владимира Путина», — говорится в сообщении.



В свою очередь в ведомстве отметили, что жители в оккупации неохотно голосовали в 2022 году, когда был так называемый референдум, и в 2023 году на «выборах» глав регионов.



«Поэтому все военные, которые не вовлекаются в боевые действия, должны подать заявление на голосование в марте, чтобы нарастить посещаемость «избирательных участков», — отметили на сайте.



Напомним, Кремль хочет провести выборы президента РФ на оккупированных территориях Украины, чтобы легитимизировать свой контроль над ними. Россияне ищут фейковых наблюдателей, чтобы осуществить процедуру.