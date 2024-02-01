На окупованих територіях України росіяни залучать військових до «виборів» президента

На тимчасово окупованих територіях України росіяни готуються залучити своїх військових до так званих президентських виборів, які відбудуться у березні цього року. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Головним завданням кремля зараз є спроба «легалізувати» своє правління та політику нацизму. Для цього в Росії грають у «виборчий процес», який продемонструє понад 80% підтримки росіянами Володимира Путіна», — йдеться у повідомленні.



Своєю чергою у відомстві зазначили, що жителі в окупації неохоче голосували у 2022 році, коли був так званий референдум, і у 2023 році на «виборах» глав регіонів.



«Тому всі військові, які не залучаються до бойових дій, мають подати заяву на голосування у березні, щоб наростити відвідуваність «виборчих дільниць», — зазначили в ЦНС.



Нагадаємо, Кремль хоче провести вибори президента РФ на окупованих територіях України, щоби легітимізувати свій контроль над ними. Росіяни шукають фейкових спостерігачів, щоб здійснити процедуру.