  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ЕС назвал условия предоставления Украине 50 млрд евро

01 февраля 2024, 16:44

ЕС назвал условия предоставления Украине 50 млрд евро

Европейский Союз заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро при соблюдении ряда условий. Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в выводах саммита ЕС 1 февраля.

«Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», – говорится в документе.

Лидеры также отметили, что Еврокомиссия и Украина в рамках реализации программы должны принять все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС, в частности, по предотвращению, выявлению и ликвидации мошенничества, коррупции, конфликтов интересов.

Ранее сегодня, 1 февраля 2024 года, все 27 лидеров стран-членов Европейского Союза согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Ес-Укриана
Прочее
финансовая помощь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:25
На оккупированных территориях Украины россияне привлекут военных к «выборам» президента
14:59
В Мариуполе жителям приходят счета за неоказанные коммунальные услуги — горсовет
13:30
Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме Бельбек в Севастополе — ASTRA
13:16
ГУР уничтожило ракетный катер россиян «Ивановец»
09:53
Почти 580 домов остались без отопления в Донецке
08:30
Силы обороны ведут бои к юго-западу от Донецка — ISW
08:00
Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе
23:56
В Донецке и Макеевке горят подстанции из-за обстрелов: некоторые районы обесточены
23:13
В Донецке прорвало городской коллектор: затоплены улицы поселка
23:10
Главное за день: Обмен пленными. ВСУ ударили по аэродрому в Крыму
22:51
Под Мариуполем в частном секторе захватчики сделали военный полигон
21:27
В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары по аэродрому Бельбек в Крыму
20:25
Одна женщина погибла, двое ранены из-за российского обстрела Торецка и Цукурино
19:25
Путин заявил о стремлении создать «демилитаризованную линию» в Украине
17:58
Крым: очевидцы сообщают о пожаре в районе аэродрома Бельбек
15:53
Житель Константиновки почти два года провел в российском плену, сегодня он вернулся домой
14:55
Россия агитирует студентов крымских «университетов» становиться операторами дронов
14:30
Беспилотник сбросил боеприпас на автобус в оккупированном Донецке
23:14
В Мариуполе возродили комсомол. РФ бомбит свои города. Главное за день
20:47
Два района Днепропетровской области попали под российский обстрел, ранен мужчина
все новости
17:45
ВСУ: Потопление ракетного катера «Ивановец» — существенная потеря для РФ
17:32
В Селидовской громаде запущена котельная: глава ОВА рассказал детали
17:21
В США жители города-побратима Дружковки организовали концерт и собрали для дружковчан 9 тысяч долларов помощи
16:48
Зеленский назначил руководителя СБУ в Донецкой и Луганской областях
16:44
ЕС назвал условия предоставления Украине 50 млрд евро
16:25
На оккупированных территориях Украины россияне привлекут военных к «выборам» президента
15:58
Донецкая область получила от партнеров из США экскаваторы и погрузчики
15:55
Российский актер из «Бандитского Петербурга» получил подозрение за призыв к войне против Украины
15:30
В разведке опровергли информацию о разрешении на выезд за границу для Арестовича
14:59
В Мариуполе жителям приходят счета за неоказанные коммунальные услуги — горсовет
14:50
Спасатели подвезли техническую и питьевую воду для жителей трех населенных пунктов Донецкой области
14:48
Пограничники взяли в плен трех россиян в Луганской области
14:23
Армия РФ ударила по Горняку: повреждены жилые дома
13:45
«Белые ангелы» эвакуировали семью с тремя малолетними детьми из Торецка
13:30
Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме Бельбек в Севастополе — ASTRA
13:16
ГУР уничтожило ракетный катер россиян «Ивановец»
12:48
Уничтожены более 200 дронов и почти полсотни оккупантов: ситуация на Таврическом направлении
12:44
Все 27 лидеров стран-членов ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро
11:55
В сети появилось видео обстрелов Херсона: РФ атаковала жилые кварталы
11:50
При каких суммах задолженности украинцам будут отключать свет: комментарий замминистра энергетики
все новости
ВИДЕО
Американские партнеры передали Донецкой области более десяти экскаваторов и погрузчиков известной фирмы JCB. Фото: JCB Co. Донецкая область получила от партнеров из США экскаваторы и погрузчики
01 февраля, 15:58
Эвакуация детей из Торецка. Фото: Нацполиция «Белые ангелы» эвакуировали семью с тремя малолетними детьми из Торецка
01 февраля, 13:45
ГУР уничтожило ракетный катер РФ «Ивановец». Фото: кадр из видео ГУР уничтожило ракетный катер россиян «Ивановец»
01 февраля, 13:16
Обстрелы Херсона оккупантами. Фото: кадр из видео В сети появилось видео обстрелов Херсона: РФ атаковала жилые кварталы
01 февраля, 11:55
Коллаборантка следила за ВСУ. Фото: СБУ В Донецкой области СБУ задержала подругу главы «народного совета ДНР» из Краматорска
01 февраля, 10:47
Партизанское движение АТЕШ устроило диверсию на железной дороге в Тамбовской области России Партизаны движения АТЕШ провели диверсию на железной дороге в России
01 февраля, 10:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама