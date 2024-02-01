ЕС назвал условия предоставления Украине 50 млрд евро

Европейский Союз заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро при соблюдении ряда условий. Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в выводах саммита ЕС 1 февраля.



«Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», – говорится в документе.



Лидеры также отметили, что Еврокомиссия и Украина в рамках реализации программы должны принять все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС, в частности, по предотвращению, выявлению и ликвидации мошенничества, коррупции, конфликтов интересов.



Ранее сегодня, 1 февраля 2024 года, все 27 лидеров стран-членов Европейского Союза согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.