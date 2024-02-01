ЄС назвав умови надання Україні 50 млрд євро

Європейський Союз заявив, що Україна зможе отримувати кошти в рамках узгодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки умов. Як пише «Європейська правда», про це йдеться у висновках саміту ЄС 1 лютого.



«Передумовою підтримки України в рамках програми є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин», – йдеться у документі.



Лідери також зазначили, що Єврокомісія та Україна в рамках реалізації програми повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема щодо запобігання, виявлення та ліквідації шахрайства, корупції, конфліктів інтересів.



Раніше сьогодні, 1 лютого 2024 року, усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.