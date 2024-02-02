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Коллаборанту из Снигиревки грозит 12 лет тюрьмы: «сдавал» украинцев на российских блокпостах

02 февраля 2024, 10:40

Коллаборанту из Снигиревки грозит 12 лет тюрьмы: «сдавал» украинцев на российских блокпостах

Коллаборант из Снигиревки. Фото: СБУ Коллаборант из Снигиревки. Фото: СБУ

СБУ задержала боевика, который во время битвы за Николаевскую область «сдавал» украинцев на российских блокпостах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности нашла еще одного коллаборанта, который сотрудничал с российскими войсками во время оккупации части Николаевщины.

«Фигурантом оказался житель Снигирёвки. После ее захвата он помогал захватчикам проверять местных жителей, пытавшихся уехать на подконтрольную Украине территорию. Для этого злоумышленник добровольно согласился «дежурить» на российских блокпостах, находившихся на выездах из населенного пункта», — говорится в сообщении.

Он с оружием в руках останавливал автомобили украинцев и отнимал у них мобильные телефоны, паспорта и другие документы для проверки.

Во время освобождения Снигиревки российские оккупанты кинули своего «помощника» в городе и не взяли его с собой, когда бежали на левобережье Херсонщины.

В настоящее время коллаборант находится под стражей и ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее СБУ задержала подругу главы «народного совета ДНР» Артема Жоги.

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