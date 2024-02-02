  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Колаборанту зі Снігурівки загрожує 12 років ув'язнення: «здавав» українців на російських блокпостах

02 лютого 2024, 10:40

Колаборанту зі Снігурівки загрожує 12 років ув'язнення: «здавав» українців на російських блокпостах

Колаборант зі Снігурівки. Фото: СБУ Колаборант зі Снігурівки. Фото: СБУ

СБУ затримала бойовика, який під час битви за Миколаївську область «здавав» українців на російських блокпостах. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки знайшла ще одного колаборанта, який співпрацював із російськими військами під час окупації частини Миколаївщини.

«Фігурантом виявився мешканець Снігурівки. Після її захоплення він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися поїхати на підконтрольну Україні територію. Для цього зловмисник добровільно погодився «чергувати» на російських блокпостах, які перебували на виїздах із населеного пункту», — йдеться у повідомленні.

Він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та забирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для перевірки.

Під час визволення Снігурівки російські окупанти кинули свого «помічника» у місті та не взяли його з собою, коли бігли на лівобережжя Херсонщини.

Нині колаборант перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років ув'язнення. Раніше СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» Артема Жоги.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Миколаївська область Снігурівка
Інше
окупація колаборант Бойовик
Інше
СБУ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:40
Атака на Бельбек: повідомляється про загибель російського генерала
09:05
Через російські обстріли на Харківщині знеструмлено 64 населені пункти
08:55
Армія РФ «впустила» авіабомбу на окуповане Зимогір'я
08:40
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян — Генштаб
08:07
Кривий Ріг залишився без світла внаслідок удару російського дрона по підстанції
23:10
Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер
16:25
На окупованих територіях України росіяни залучать військових до «виборів» президента
14:59
У Маріуполі мешканцям надходять рахунки за ненадані комунальні послуги — міськрада
13:30
Ракета влучила у пункт зв'язку на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі — ASTRA
13:16
ГУР знищило ракетний катер росіян «Івановець»
09:55
Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
20:50
Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино
19:25
Путін заявив про прагнення створити «демілітаризовану лінію» в Україні
усі новини
11:14
У Бундестазі викрили російського шпигуна, який працює на ФСБ
10:50
На наступному тижні Сенат США може схвалити 61 млрд доларів військової допомоги Україні — ЗМІ
10:40
Колаборанту зі Снігурівки загрожує 12 років ув'язнення: «здавав» українців на російських блокпостах
09:57
Усіх заблокованих під землею шахтарів у Криворізькому районі підняли на поверхню
09:40
Атака на Бельбек: повідомляється про загибель російського генерала
09:22
Під час обстрілу росіянами Авдіївки поранено одного мирного жителя
09:05
Через російські обстріли на Харківщині знеструмлено 64 населені пункти
08:55
Армія РФ «впустила» авіабомбу на окуповане Зимогір'я
08:40
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян — Генштаб
08:10
Сили ППО збили 11 із 24 БпЛА
08:07
Кривий Ріг залишився без світла внаслідок удару російського дрона по підстанції
23:10
Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер
21:05
У ЗСУ вперше почали видавати жіночу форму
19:55
Україна вже має можливості для знищення ворога — Залужний
18:50
На броньованій машині та під обстрілами: як отримують пенсію у прифронтовому Сіверську
17:32
У Селидівській громаді запущено котельню: глава ОВА розповів деталі
17:21
У США жителі міста-побратима Дружківки організували концерт та зібрали для дружківчан 9 тисяч доларів допомоги
16:48
Зеленський призначив керівника СБУ у Донецькій та Луганській областях
16:44
ЄС назвав умови надання Україні 50 млрд євро
16:25
На окупованих територіях України росіяни залучать військових до «виборів» президента
усі новини
ВІДЕО
Пенсіонери у прифронтовому Сіверську На броньованій машині та під обстрілами: як отримують пенсію у прифронтовому Сіверську
01 лютого, 18:50
Американські партнери передали Донецькій області понад десять екскаваторів та навантажувачів відомої фірми JCB. Фото: JCB Co. Донецька область отримала від партнерів із США екскаватори та навантажувачі
01 лютого, 15:58
Евакуація дітей із Торецька. Фото: Нацполіція «Білі янголи» евакуювали родину з трьома малолітніми дітьми з Торецька
01 лютого, 13:45
ГУР знищило ракетний катер РФ «Івановець». Фото: кадр із відео ГУР знищило ракетний катер росіян «Івановець»
01 лютого, 13:16
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео обстрілів Херсона: РФ атакувала житлові квартали
01 лютого, 11:55
Колаборантка стежила за ЗСУ. Фото: СБУ На Донеччині СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» з Краматорська
01 лютого, 10:47

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама