Колаборанту зі Снігурівки загрожує 12 років ув'язнення: «здавав» українців на російських блокпостах

Колаборант зі Снігурівки. Фото: СБУ

СБУ затримала бойовика, який під час битви за Миколаївську область «здавав» українців на російських блокпостах. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Служба безпеки знайшла ще одного колаборанта, який співпрацював із російськими військами під час окупації частини Миколаївщини.



«Фігурантом виявився мешканець Снігурівки. Після її захоплення він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися поїхати на підконтрольну Україні територію. Для цього зловмисник добровільно погодився «чергувати» на російських блокпостах, які перебували на виїздах із населеного пункту», — йдеться у повідомленні.



Він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та забирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для перевірки.



Під час визволення Снігурівки російські окупанти кинули свого «помічника» у місті та не взяли його з собою, коли бігли на лівобережжя Херсонщини.



Нині колаборант перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років ув'язнення. Раніше СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» Артема Жоги.