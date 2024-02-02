У Бундестазі викрили російського шпигуна, який працює на ФСБ

Володимир Сергієнко російський шпигун у Бундестазі. Фото: BILD

Російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка запідозрили у зв'язках із російськими спецслужбами, пише BILD.



У спільному розслідуванні The Insider та Der Spiegel стверджують, що Сергієнко, працюючи помічником депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» Єгвгена Шмідта, був у тісному контакті з офіцером ФСБ.



За даними журналістів, контактною особою у спецслужбі був полковник Ілля Вечтомов, який працює у Дев'ятому управлінні П'ятої служби ФСБ – воно відповідальне за Україну.



Влітку минулого року видання Spiegel вже писало про те, що Сергієнко їздить до Москви, обговорює там можливості уповільнення постачання німецьких танків ЗСУ та бере участь у пропагандистських ток-шоу.



Згодом The Insider вдалося отримати доступ до особистого листування Сергієнка. З нього випливає, що він звітував про свої дії перед московським куратором, погоджував свої дії, а також отримував фінансування.



За даними Spiegel, влада Німеччини намагається позбавити Сергієнка отриманого ним у 2022 році німецького громадянства, оскільки під час подачі документів він пред'явив лише український паспорт і приховав російський.



Сам Сергієнко заперечує будь-які зв'язки із російськими спецслужбами. Депутат Шмідт, помічником якого працює Сергієнко, заявив, що не відповідатиме на «бездоказові підозри».



При цьому адміністрація Бундестагу розпочала внутрішню перевірку щодо Сергієнка: тепер йому, зокрема, заборонено переміщатися будівлею парламенту.



Нагадаємо, у Бундесвері (Збройні сили Німеччини) готуються до можливого конфлікту між Росією та НАТО і спрогнозували його перебіг протягом усього 2024 та частини 2025 року.