Коррупция подрывает эффективность армии РФ — разведка Британии

Разведка Великобритании считает, что коррупционные схемы в армии РФ подрывают эффективность войск. Об этом говорится в отчете британского Минобороны.



Аналитики Минобороны Великобритании изучили расследование российского издания «Верстка», которое выявило схемы коррупции и систему взяточничества среди российских военных и их командиров.



В частности, взятки давали или требовали за различные «услуги»: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительское удостоверение, избежание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.



После февраля 2022 года набор «услуг» был расширен путем включения справок о ранениях, наград за участие в «СВО» и избежание отправки на боевое задание.



Издание «Верстка» опубликовало расценки «услуг» – от 40 тысяч рублей за отсрочку от отправки на фронт до 1 миллиона рублей за справку о ранении.



По мнению представителей британской разведки, коррупция давно является проблемой в вооруженных силах РФ. При этом, в ведомстве вспомнили о журналисте Дмитрии Холодове, который расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве в 1994 году.



«Вполне вероятно, что коррупция существенно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь незначительный шанс, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции», – говорится в обзоре.



Напомним, разведка Великобритании насчитала пять случаев, когда военные РФ «сбрасывали» бомбы на российские или временно оккупированные населенные пункты.