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Корупція підриває ефективність армії РФ — розвідка Британії

02 лютого 2024, 11:59

Корупція підриває ефективність армії РФ — розвідка Британії

Розвідка Великобританії вважає, що корупційні схеми армії РФ підривають ефективність військ. Про це йдеться у звіті британського Міноборони.

Аналітики Міноборони Великобританії вивчили розслідування російського видання «Верстка», яке виявило схеми корупції та систему хабарництва серед російських військових та їхніх командирів.

Зокрема, хабарі давали або вимагали за різні «послуги»: відпустку, атестацію з фізичної підготовки, військове звання, посвідчення водія, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пияцтво.

Після лютого 2022 року набір «послуг» було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагороди за участь у «СВО» та уникнення відправки на бойове завдання.

Видання «Верстка» опублікувало розцінки «послуг» - від 40 тисяч рублів за відстрочку відправки на фронт до 1 мільйона рублів за довідку про поранення.

На думку представників британської розвідки, корупція давно є проблемою у збройних силах РФ. При цьому, у відомстві згадали про журналіста Дмитра Холодова, який розслідував військову корупцію у 1990-х роках і був убитий у Москві 1994 року.

«Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише незначний шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, розвідка Великобританії нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ «скидали» бомби на російські чи тимчасово окуповані населені пункти.

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