Эвакуации семей с несовершеннолетними в Донецкой области. Фото: Нацполиция

В Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними, она касается 9 населённых пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громадах, находящихся под круглосуточным обстрелом войск РФ. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



«Нахождение детей в зоне боевых действий представляет угрозу их жизни и здоровью. Именно поэтому руководством Донецкой областной военной администрации по согласованию Минреинтеграции была объявлена обязательная эвакуация принудительным способом 72 детей из 48 семей», — заявили правоохранители.



Отмечается, что заниматься эвакуацией семей будут группы «Белый ангел», парамедики полиции совместно с работниками ГСЧС, патрульной полицией, полицией охраны и представителями военных администраций.







Сопровождать ребенка во время выезда должен хотя бы один из родителей или это право можно передать другому родственнику или органам опеки.



В ходе четвертого этапа принудительной эвакуации из 8 населенных пунктов Очеретинской, Марьинской и Торецкой громад было вывезено 269 детей. Согласно управлению полиции, остается эвакуировать 20 несовершеннолетних только из Торецкой общины.



«Спецгруппы полиции «Белый ангел» безопасно и бесплатно вывозят из зоны огня детей и взрослых, людей с инвалидностью и маломобильными. Горячие линии экипажей на направлениях: Авдеевский - 066-56-19-102 Бахмутский - 066-56-15-102 Великоновоселковский - 066-56-11-102 Лиманский - 066-56-16-102 Марьинский - 066-56-16-102 10-102», — уточнили в полиции.



Напомним, днем ранее, 1 февраля, из Торецка, который в 10 километрах от линии фронта, «Белые ангелы» эвакуировали семью с тремя малолетними детьми.