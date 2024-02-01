«Белые ангелы» эвакуировали семью с тремя малолетними детьми из Торецка

Эвакуация детей из Торецка. Фото: Нацполиция

Из Торецка, который в 10 километрах от линии фронта, «Белые ангелы» эвакуировали семью с тремя малолетними детьми. Об этом заявили в Полиции Донецкой области.







«Чтобы не рисковать жизнью малышей, родители согласились выехать в Житомирскую область. В поезде детей ждал сюрприз – полицейские передали им мягкие игрушки, которые прислали неравнодушные люди», — говорится в отчете полиции.



Отмечается, что сейчас семья уже находится в безопасности. Полиция Донбасса призывает жителей прифронтовых населенных пунктов выехать в более безопасные регионы.



Напомним, Лиманской группе «Белые ангелы» приходится доставлять продуктовые наборы и хлеб жителям села Торское, потому что из-за постоянных обстрелов тут не осталось магазинов и не работает общественный транспорт.



Всего за минувшие сутки, 31 января, россияне обстреляли 11 населенных пунктов в четырех районов Донецкой области. Из-за российских ударов есть значительные повреждения.