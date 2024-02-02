Евакуації сімей з неповнолітніми у Донецькій області. Фото: Нацполіція

На Донеччині розпочався п'ятий етап примусової евакуації сімей з неповнолітніми, вона стосується 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад, що знаходяться під цілодобовим обстрілом військ РФ. Про це повідомили у поліції Донецької області.



«Знаходження дітей у зоні бойових дій становить загрозу їх життю та здоров'ю. Саме тому керівництвом Донецької обласної військової адміністрації за погодженням Мінреінтеграції було оголошено обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 72 дітей із 48 сімей», — заявили правоохоронці.



Зазначається, що займатимуться евакуацією сімей групи «Білий янгол», парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та представниками військових адміністрацій.







Супроводжувати дитину під час виїзду повинен хоча б один із батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки.



У ході четвертого етапу примусової евакуації з 8 населених пунктів Очеретинської, Мар'їнської та Торецької громад було вивезено 269 дітей. Згідно з управлінням поліції, залишається евакуювати 20 неповнолітніх тільки з Торецької громади.



«Спецгрупи поліції «Білий янгол» безпечно та безплатно вивозять із зони вогню дітей та дорослих, людей з інвалідністю та маломобільними. Гарячі лінії екіпажів на напрямках: Авдіївський - 066-56-19-102 Бахмутський - 066-56-15-102 Великоновосілківський - 066-56-11-102 Лиманський - 066-56-16-102 Мар'їнський - 0 102 10-102», - уточнили у поліції.



Нагадаємо, днем раніше, 1 лютого, з Торецька, який за 10 кілометрів від лінії фронту, «Білі янголи» евакуювали сім'ю з трьома малолітніми дітьми.