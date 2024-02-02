ВСУ разбили российскую колонну из 11 единиц бронетехники в районе Новомихайловки

Колонна оккупантов была разгромлена в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео

Во вторник, 30 января, в районе Новомихайловки военнослужащими 72 ОМБр им. Черных Запорожцев была уничтожена колонна российской техники из 11 единиц. Видео на платформе Youtube и Telegram опубликовали украинские военные.







На отражение российской атаки украинским военнослужащим понадобилось два с половиной часа.



«Вражеский штурм отражен. Колонна была замечена около 12:50, а в 15:20 она была разбита», — рассказали в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.



Не доехав до линии фронта, армия РФ лишилась трех танков Т-72, семи «мотолыг», а также одной боевой машины пехоты БМП-2.



В немецком издании BILD отмечают, что течение нескольких часов украинские военные мобилизовали целый рой дронов-камикадзе.



Более 20 FPV-дронов в один момент ударили по бронетехнике. Вся техника сгорела на месте, выжившие российские солдаты отступили за линию фронта.



Ранее стало известно, что лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что уже на следующей неделе состоится голосование за законопроект, предусматривающий $61 млрд военной помощи Украине.