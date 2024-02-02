ЗСУ розбили російську колону з 11 одиниць бронетехніки в районі Новомихайлівки

Колону окупантів було розгромлено в районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео

У вівторок, 30 січня, в районі Новомихайлівки військовослужбовцями 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців було знищено колону російської техніки з 11 одиниць. Відео на платформі Youtube та Telegram опублікували українські військові.







На відбиття російської атаки українським військовослужбовцям знадобилося дві з половиною години.



«Ворожий штурм відбито. Колону було помічено близько 12:50, а о 15:20 вона була розбита», - розповіли в 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.



Не доїхавши до лінії фронту, армія РФ втратила три танки Т-72, сім «мотолиг», а також одну бойову машину піхоти БМП-2.



У німецькому виданні BILD зазначають, що протягом кількох годин українські військові мобілізували цілий рій дронів-камікадзе.



Понад 20 FPV-дронів раптово вдарили по бронетехніці росіян. Вся техніка згоріла на місці, російські солдати, що вижили, відступили за лінію фронту.



Раніше стало відомо, що лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що вже наступного тижня відбудеться голосування за законопроєкт, який передбачає $61 млрд військової допомоги Україні.