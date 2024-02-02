МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер делает репортаж из Мариуполя. Скриншот видео

Министерство иностранных дел Украины требует объяснений по поводу действий немецких журналистов, которые сняли телерепортаж о «функционировании» Мариуполя.

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер, возглавляющий московское бюро, снял репортаж в Мариуполе. Он рассказывал о жизни в оккупированном городе, исказив картину.

Немецкий журналист отмечает, что большинство жителей города настроены пророссийски, при этом добавляет, что Мариуполь заселяется россиянами. Он рассказывает, что город якобы восстанавливается, но не указывает, что он был разрушен российским вторжением.

По его словам, «город функционирует, работают магазины и рестораны», а также якобы есть отопление, горячая вода и интернет.

Телеканал ZDF в материале о репортаже отмечает, что Керпер избрал неоднозначную фразу «город функционирует». По мнению общественного вещателя Германии, репортаж «не оставляет сомнений», что Мариуполь был незаконно оккупирован Россией.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что визит руководителя московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

«Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине», — заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города».