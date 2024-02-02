  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе

02 февраля 2024, 15:20

МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер делает репортаж из Мариуполя. Скриншот видео Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер делает репортаж из Мариуполя. Скриншот видео

Министерство иностранных дел Украины требует объяснений по поводу действий немецких журналистов, которые сняли телерепортаж о «функционировании» Мариуполя.

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер, возглавляющий московское бюро, снял репортаж в Мариуполе. Он рассказывал о жизни в оккупированном городе, исказив картину.

Немецкий журналист отмечает, что большинство жителей города настроены пророссийски, при этом добавляет, что Мариуполь заселяется россиянами. Он рассказывает, что город якобы восстанавливается, но не указывает, что он был разрушен российским вторжением.

По его словам, «город функционирует, работают магазины и рестораны», а также якобы есть отопление, горячая вода и интернет.

Телеканал ZDF в материале о репортаже отмечает, что Керпер избрал неоднозначную фразу «город функционирует». По мнению общественного вещателя Германии, репортаж «не оставляет сомнений», что Мариуполь был незаконно оккупирован Россией.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что визит руководителя московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

«Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине», — заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Телеканал Германия Оккупация Репортаж МИД Украины Мариуполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:16
Оккупанты на 20 лет «передали» часть акватории Азовского моря воинской части
16:40
Стало известно о втором пострадавшем вследствие российского авиаудара по Херсону
15:20
МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
13:17
В захваченном Мариуполе оккупанты планируют открыть «музей освобождения города»
09:40
Атака на Бельбек: сообщается о гибели российского генерала
09:05
Из-за российских обстрелов на Харьковщине обесточено 64 населенных пункта
08:55
Армия РФ «уронила» авиабомбу на город оккупированной Луганщины
08:40
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян — Генштаб
08:07
Кривой Рог остался без света в результате удара российского дрона по подстанции
23:10
Главное за день: Ракета атаковала военный аэродром в Севастополе. ГУР поразили ракетный катер
16:25
На оккупированных территориях Украины россияне привлекут военных к «выборам» президента
14:59
В Мариуполе жителям приходят счета за неоказанные коммунальные услуги — горсовет
13:30
Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме Бельбек в Севастополе — ASTRA
13:16
ГУР уничтожило ракетный катер россиян «Ивановец»
09:53
Почти 580 домов остались без отопления в Донецке
08:30
Силы обороны ведут бои к юго-западу от Донецка — ISW
08:00
Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе
23:56
В Донецке и Макеевке горят подстанции из-за обстрелов: некоторые районы обесточены
23:13
В Донецке прорвало городской коллектор: затоплены улицы поселка
23:10
Главное за день: Обмен пленными. ВСУ ударили по аэродрому в Крыму
все новости
18:05
На аэродроме в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат
17:16
Оккупанты на 20 лет «передали» часть акватории Азовского моря воинской части
17:05
РФ сократила атаки «Ланцетами» из-за падения производства в результате взрыва на заводе — Forbes
16:44
«ДТЭК» восстановил электричество в 29 населенных пунктах Донецкой области
16:40
Стало известно о втором пострадавшем вследствие российского авиаудара по Херсону
15:20
МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
15:15
Российские войска атаковали Херсон с помощью авиации: есть раненые
14:44
ВСУ разбили российскую колонну из 11 единиц бронетехники в районе Новомихайловки
14:32
В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей — Минэнерго
13:40
В Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними
13:17
В захваченном Мариуполе оккупанты планируют открыть «музей освобождения города»
12:40
Суд арестовал недвижимость Олега Царева почти на пол миллиарда гривен
12:30
Бойца «Азова» Россия «приговорила» к пожизненному сроку
11:59
Коррупция подрывает эффективность армии РФ — разведка Британии
11:40
В Воздушных силах отреагировали на статью о якобы нежелании украинских пилотов летать на «мусорных» F/А-18
11:14
В Бундестаге разоблачили российского шпиона, который работает на ФСБ
10:50
Уже на следующей неделе Сенат США может одобрить 61 млрд долларов военной помощи Украине — СМИ
10:40
Коллаборанту из Снигиревки грозит 12 лет тюрьмы: «сдавал» украинцев на российских блокпостах
09:57
Всех заблокированных под землей шахтеров в Криворожском районе подняли на поверхность
09:40
Атака на Бельбек: сообщается о гибели российского генерала
все новости
ВИДЕО
ДТЭК восстановил электричество в 29 населенных пунктах. Фото: кадр из видео «ДТЭК» восстановил электричество в 29 населенных пунктах Донецкой области
02 февраля, 16:44
Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер делает репортаж из Мариуполя. Скриншот видео МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
02 февраля, 15:20
Колонна оккупантов была разгромлена в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео ВСУ разбили российскую колонну из 11 единиц бронетехники в районе Новомихайловки
02 февраля, 14:44
Эвакуации семей с несовершеннолетними в Донецкой области. Фото: Нацполиция В Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними
02 февраля, 13:40
Пенсионеры в прифронтовом Северске На бронированной машине и под обстрелами: как получают пенсию в прифронтовом Северске
01 февраля, 18:50
Американские партнеры передали Донецкой области более десяти экскаваторов и погрузчиков известной фирмы JCB. Фото: JCB Co. Донецкая область получила от партнеров из США экскаваторы и погрузчики
01 февраля, 15:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама