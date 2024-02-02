МЗС зажадало пояснень від німецького телеканалу за репортаж про Маріуполь

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Керпер у репортаж з Маріуполя. Скріншот відео

Міністерство закордонних справ України вимагає пояснень щодо дій німецьких журналістів, які зняли телерепортаж про «функціонування» Маріуполя.

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Керпер, який очолює московське бюро, зняв репортаж у Маріуполі. Він розповідав про життя в окупованому місті, спотворивши картину.

Німецький журналіст зазначає, що більшість жителів міста налаштовані проросійськи, при цьому додає, що Маріуполь заселяється росіянами. Він розповідає, що місто нібито відновлюється, але не вказує, що воно було зруйноване російським вторгненням.

За його словами, «місто функціонує, працюють магазини та ресторани», а також нібито є опалення, гаряча вода та інтернет.

Телеканал ZDF у матеріалі про репортаж зазначає, що Керпер обрав неоднозначну фразу «місто функціонує». На думку громадського мовника Німеччини, репортаж «не залишає сумнівів», що Маріуполь був незаконно окупований Росією.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства.

«Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні», — заявив Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей звільнення міста».