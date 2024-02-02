Російські війська атакували Херсон за допомогою авіації: є поранені

РФ атакувала житлові квартали Херсона Фото: Херсонська МВА

Сьогодні, 2 лютого, окупаційна армія РФ атакувала житлові квартали Херсона, внаслідок авіаудару пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки в центрі міста. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї. Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням», — уточнив Мрочко.

РФ атакувала житлові квартали Херсона Фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, раніше у соціальній мережі Facebook з'явилося відео з результатами обстрілів житлових кварталів Херсона.