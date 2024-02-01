В сети появилось видео обстрелов Херсона: РФ атаковала жилые кварталы

Обстрелы Херсона оккупантами. Фото: кадр из видео

В социальной сети Facebook появилось видео с результатами обстрелов жилых кварталов Херсона. Его опубликовал глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.



«Город был под плотным огнем оккупанта. Обстрел не утихал больше часа. И уже обычной мишенью для неприятеля стали жилые кварталы. Многоэтажки чудом выстояли. Но есть серьезные разрушения», — объяснил Прокудин.



По словам главы Херсонской ОВА, никто из людей не пострадал, однако с начала года оккупанты нанесли более тысячи артиллерийских ударов, четыре сотни атак с помощью беспилотников и почти четыре десятка авиаударов.



«Под ударом оказывались многоэтажки, частные дома, медицинское учреждение, школы и другие гражданские объекты. Из-за российского террора пострадали 122 человека. К сожалению, среди них 23 – погибли», — уточнил Прокудин.

Обстрелы Херсона оккупантами. Фото: кадр из видео

За прошедшие сутки одно из попаданий было зафиксировано в Днепровском районе. Ударом повреждены дом и магазины, электросеть.



Ранее начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко написал в Facebook, что в результате вражеских обстрелов ночью частично в городе отсутствует электроснабжение.



Поэтому сейчас в Херсоне невозможно вывести троллейбусы на маршруты. Власти города отметили, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электросетей.



«После устранения повреждений 21-й троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно», — добавил начальник Херсонской ГВА.



Напомним, в Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника, 30 января, погиб местный житель.