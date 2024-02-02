Оккупанты на 20 лет «передали» часть акватории Азовского моря воинской части

Правительство России на 20 лет «передало» часть акватории Азовского моря воинской части. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов РФ, сообщает Мариупольский городской совет.

В правительстве РФ отмечают, что это сделано для «обеспечения обороны и безопасности государства».

«Оккупанты пытаются милитаризировать Азовское море, превратив его в один из своих военных плацдармов. Они создают базы у поселков вдоль побережья, «передают» часть акватории. Но все эти «приказы» не имеют никакого международного признания, ведь Азовское море – часть Украины», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в захваченном Мариуполе оккупанты готовятся открыть «музей освобождения города».