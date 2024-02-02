Окупанти на 20 років передали частину акваторії Азовського моря військовій часті

Уряд Росії на 20 років «передав» частину акваторії Азовського моря військовій часті. Про це йдеться на офіційному сайті правових актів РФ, повідомляє Маріупольська міська рада.

В уряді РФ зазначають, що це зроблено для «забезпечення оборони та безпеки держави».

«Окупанти намагаються мілітаризувати Азовське море, перетворивши його на один із своїх військових плацдармів. Вони створюють бази біля селищ вздовж узбережжя, передають частину акваторії. Але всі ці накази не мають жодного міжнародного визнання, адже Азовське море – частина України», — заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупанти готуються відкрити «музей визволення міста».