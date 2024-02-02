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РФ создала военный учебный центр при универститете оккупированного Луганска

02 февраля 2024, 19:45

РФ создала военный учебный центр при универститете оккупированного Луганска

Университет им Даля в оккупированном Луганске. Фото из открытых источников Университет им Даля в оккупированном Луганске. Фото из открытых источников

Правительство России создало военный учебный центр при «Луганском государственном университете имени Владимира Даля» в оккупированном Луганске. Соответствующее распоряжение размещено на российском интернет-портале правовой информации.

«Создать военный учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении.

Документом для создания военных учебных центров определены 16 вузов РФ, а также университет в оккупированном Луганске.

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