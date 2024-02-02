РФ создала военный учебный центр при универститете оккупированного Луганска

Правительство России создало военный учебный центр при «Луганском государственном университете имени Владимира Даля» в оккупированном Луганске. Соответствующее распоряжение размещено на российском интернет-портале правовой информации.
«Создать военный учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении.
Документом для создания военных учебных центров определены 16 вузов РФ, а также университет в оккупированном Луганске.