РФ создала военный учебный центр при универститете оккупированного Луганска

Университет им Даля в оккупированном Луганске. Фото из открытых источников

Правительство России создало военный учебный центр при «Луганском государственном университете имени Владимира Даля» в оккупированном Луганске. Соответствующее распоряжение размещено на российском интернет-портале правовой информации.

«Создать военный учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении.

Документом для создания военных учебных центров определены 16 вузов РФ, а также университет в оккупированном Луганске.