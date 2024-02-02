РФ створила військовий навчальний центр при університеті окупованого Луганська

Університет ім. Даля в окупованому Луганську. Фото з відкритих джерел

Уряд Росії створив військовий навчальний центр при Луганському державному університеті імені Володимира Даля в окупованому Луганську. Відповідне розпорядження розміщено на російському інтернет-порталі правової інформації.

"Створити військовий навчальні центри при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти за переліком згідно з додатком", - йдеться у розпорядженні.

Документом для створення військових навчальних центрів визначено 16 вишів РФ, а також університет в окупованому Луганську.