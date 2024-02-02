В Украину прибыли две новые системы ПВО, сбивающие все, - Зеленский

Международные партнеры передали Украине новые системы ПВО. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/9345

«И главная новость на сегодня – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует рассказывать публично. Но системы – сбивающие все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день», — сказал Зеленский в вечернем обращении.