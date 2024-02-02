В Україну прибули дві нові системи ППО, які збивають усі, - Зеленський

Міжнародні партнери передали Україні нові системи ППО. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/9345

«І головна новина на сьогодні – новина, на яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – до України прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Усі подробиці, звичайно, не слід розповідати публічно. Але системи – всі, що збивають. Захищатимемо регіони. Поки що систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня», — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.