По жилому сектору в Донецкой области нанесли удары из реактивных систем «Смерч» и «Град»

Атака на мирных граждан Донецкой области. Фото: полиция Донецкой области

В течение суток полиция зафиксировала четыре удара российской оккупационной армии по жилому сектору в Донецкой области, россияне наносили удары с реактивных систем «Смерч» и «Град». Об этом говорится в отчете полиции Донецкой области.



По данным правоохранителей, громко было в трех населенных пунктах: городах Авдеевка, Торецк и деревне Нетайлово. Армия России била из РСЗО «Град» и артиллерии.



«Повреждены 10 гражданских объектов – жилой дом, гаражный бокс и транспорт. В Авдеевке оккупанты попали в частный дом – ранили гражданское лицо. В Торецке снаряды попали на территорию предприятия. Поврежден транспортный бокс, гражданские автомобили и автобус, грузовики, экскаватор», — говорится в отчете.



Кроме того, сегодня в 6 утра россияне обстреляли из «Смерчей» Новогродовку, повредили гаражное помещение. Также глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что в Очеретинской громаде обстреляны окрестности Желанного, а в Марьинской — Красногоровка.



«В Кураховской громаде повреждены 2 дома в Остром. Утром россияне из "Смерчей" обстреляли Новогродовку. В Константиновской общине под огнем окрестности Дылеевки, Белой Горы и Ступочек», — добавил Вадим Филашкин.



Он также отметил, что в Часовоярской громаде повреждены восемь частных домов, две многоэтажки и промышленное здание.



Напомним, в ночь на 3 февраля 2024 года российская армия атаковала Украину 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области.