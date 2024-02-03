По житловому сектору в Донецькій області завдали ударів із реактивних систем «Смерч» та «Град»

Атака на мирних громадян на Донеччині. Фото: поліція Донецької області

Протягом доби поліція зафіксувала чотири удари російської окупаційної армії по житловому сектору на Донеччині, росіяни завдавали ударів із реактивних систем «Смерч» та «Град». Про це йдеться у звіті поліції Донецької області.



За даними правоохоронців, голосно було у трьох населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк та селі Нетайлове. Армія Росії била з РСЗВ «Град» та артилерії.



«Пошкоджено 10 цивільних об'єктів – житловий будинок, гаражний бокс та транспорт. В Авдіївці окупанти влучили у приватний будинок – поранили цивільну особу. У Торецьку снаряди потрапили на територію підприємства. Пошкоджено транспортний бокс, цивільні автомобілі та автобус, вантажівки, екскаватор», — йдеться у звіті.



Крім того, сьогодні о 6-й ранку росіяни обстріляли із «Смерчів» Новогродівку, пошкодили гаражне приміщення. Також голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Очеретинській громаді обстріляно околиці Желанного, а в Мар'їнській — Красногорівка.



«У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому. Зранку росіяни зі "Смерчів" обстріляли Новогродівку. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Диліївки, Білої Гори та Ступочок», - додав Вадим Філашкін.



Він також зазначив, що у Часовоярській громаді пошкоджено вісім приватних будинків, дві багатоповерхівки та промислову будівлю.



Нагадаємо, в ніч на 3 лютого 2024 року російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Білгородської області.