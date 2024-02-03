Армия РФ продвинулась на севере Авдеевки 

На Авдеевском направлении оккупационная армия россиян атакует юг и север Авдеевки, в районе последнего имели успех и существенно продвинулись в сторону карьера. Об этом сообщил аналитический Telegram канал DeepState.



«В Первомайском идут жестокие бои за каждый дом. Ситуация такова, что вдоль села какие-то дома наши, какие-то врага, и это все идет в перемешку. Чтобы закрепить успех, ка*ап вводит дополнительные ресурсы в пределы села», — говорится в отчете DeepState.



Отмечается, что противник активно лезет на Георгиевку и на юг от Красногоровки. Севернее Новомихайловки армия РФ также продолжает давление на Силы Обороны.



Напомним, что во вторник, 30 января, в районе Новомихайловки военнослужащими 72 ОМБр им. Черных Запорожцев была уничтожена колонна российской техники из 11 единиц.