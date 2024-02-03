Армія РФ просунулася на півночі Авдіївки

На Авдіївському напрямку окупаційна армія росіян атакує південь та північ Авдіївки, в районі останнього мали успіх і суттєво просунулися у бік кар'єру. Про це повідомив аналітичний Telegram канал DeepState.



«У Первомайському йдуть жорстокі бої за кожен будинок. Ситуація така, що вздовж села якісь будинки наші, якісь ворога — і це все йде в перемішку. Щоб закріпити успіх, ка*ап вводить додаткові ресурси в межі села», — йдеться у звіті DeepState.



Зазначається, що противник активно лізе на Георгіївку та південь від Красногорівки. На північ від Новомихайлівки армія РФ також продовжує тиск на Сили Оборони.



Нагадаємо, що у вівторок, 30 січня, в районі Новомихайлівки військовослужбовцями 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців було знищено колону російської техніки з 11 одиниць.