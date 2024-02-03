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Росіяни скинули на Качкарівку керовані авіабомби: зруйновано школу та будинки

03 лютого 2024, 16:10

Росіяни скинули на Качкарівку керовані авіабомби: зруйновано школу та будинки

Авіаудар по Качкарівці. Фото: Facebook Авіаудар по Качкарівці. Фото: Facebook

Вчора під вогнем опинилося село Качкарівка Бериславського району Херсонської області, росіяни скинули на нього керовані авіабомби, зруйнувавши критичну інфраструктуру. Про це розповів голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу значні пошкодження отримали три десятки житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Ще один "приліт" прийшовся по школі», - зазначив Прокудін.

Глава Херсонської ОВА заявив, що дивом лише обійшлося без поранених місцевих жителів, тому що за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 218 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації.

До того ж російські військові влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнування магазинам та медичному закладу в Херсоні. Раніше у соціальній мережі Facebook з'явилося відео з результатами обстрілів житлових кварталів Херсона.

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