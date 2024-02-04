ДРГ россиян пыталась зайти в Сумскую область: бой длился полтора часа

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в очередной раз попыталась прорвать границу Украины в Сумской области 3 февраля. После полуторачасового боя, россиян удалось откинуть далеко от границы. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



«На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, защищающими Северную операционную зону, пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины», — написал он.



По его словам, в 18:20 на подступах к Глуховской громаде была замечена вооруженная группа в составе десяти человек. Сразу украинские военные начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.



Наев уточнил, что оккупанты сменили тактику так как понесли потери, они разделились на две группы.



«Одна из которых под прикрытием своей артиллерии производила эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа.



Отмечается, что бой длился в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям военным Северного направления, оккупанты были отброшены далеко за пределы украинской границы.





Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ на Сумщину, который получал от оккупантов на карту около 2000 грн. за каждую проверенную информацию.