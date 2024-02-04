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ДРГ росіян намагалася зайти до Сумської області: бій тривав півтори години

04 лютого 2024, 12:54

ДРГ росіян намагалася зайти до Сумської області: бій тривав півтори години

Російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) вкотре спробувала прорвати кордон України на Сумщині 3 лютого. Після півторагодинного бою, росіян вдалося відкинути далеко від кордону. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, які захищають Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України», — написав він.

За його словами, о 18:20 на підступах до Глухівської громади було помічено озброєну групу у складі десяти осіб. Відразу українські військові розпочали стрілецьку битву та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

Наєв уточнив, що окупанти змінили тактику, оскільки зазнали втрат, вони розділилися на дві групи.

«Одна з яких під прикриттям своєї артилерії проводила евакуацію тіл убитих та поранених. Друга група спробувала обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на той час до місця бою прибула контрдиверсійна група.

Зазначається, що бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям військових Північного напрямку, окупантів було відкинуто далеко за межі українського кордону.



Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ , який готував прорив російських ДРГ на Сумщину, який отримував від окупантів на картку близько 2000 грн. за кожну перевірену інформацію.

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