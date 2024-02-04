В РФ снова атака дронов: в Курской области из-за «прилета» повреждены инфраструктурные объекты

В РФ сегодня в очередной раз сообщили об некой атаке дронов. На этот раз «под удар» попал поселок Теткино, который находится в Курской области. Из-за «прилета» повреждены объекты связи. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.



По его информации, в поселке Теткино Глушковского района «в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи».



Старовойт уточнил, что как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению.





Напомним, 31 января беспилотник атаковал в Петербурге завод «Невский мазут».